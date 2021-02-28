الارشيف / اخبار السعوديه

عدد لم يحققه سوى المملكة: اعتراض 526 طائرة مسيرة و346 صاروخًا باليستيًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن عدد لم يحققه سوى المملكة: اعتراض 526 طائرة مسيرة و346 صاروخًا باليستيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، عدد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية وتم اعتراضها جميعًا.

وأوضح المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت حتى الآن 526 طائرة مسيرة، و346 صاروخاً باليستيًا.

وأضاف المالكي: " لا يوجد أي دولة اعترضت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمُسيرات عدا السعودية ".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا