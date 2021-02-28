شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: "تمتعوا بالدفئ البرد قادم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه خبير الطقس حسن كراني، رسالة للمواطنين والمقيمين بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال كراني: " تمتعوا بالدفئ البرد قادم " ،متوقعًا أن يشهد الأربعاء القادم كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية.

وتابع: " الخميس تغطي الكتلة الباردة الشمال، والجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى، وشمال الشرقية.

وأضاف: " صقيع فاحذروه، وحرارة صفرية عالشمال ونشاط رياح، والسبت 6 مارس موعد الرحيل ".