شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، من خلال موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة أن خطوات الإلغاء تبدأ بتسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، ثم الانتقال إلى علامة التبويب " الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة ".

يلي ذلك اختيار أيقونة " إيقاف التسجيل في الضريبة "، ثم يقوم المستفيد بتعبئة النموذج وإرفاق المستندات الداعمة، وإرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط.