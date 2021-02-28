شكرا لمتابعة خبر عن قصيدة جديدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بصورة معبرة عنوانها "الشعب خلف قيادته" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة جديدة عبر فيها عن التفاف الشعب قيادته ورفض كافة المحاولات التي تهدف للنيل من المملكة بتهم باطلة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في قصيدته:"هل أدرك السفهاءُ بعد تَوَهُّمِ، أن السعوديين سيفُ المُلهِمِ، ماجَ البغاةُ بقضّهم وقضيضهم، يرجون هدم بنائه المُتقدّمِ، جعلوا أبا سلمان نصب عيونهم، ظهر الخفيُّ وكل حقدٍ مظلمِ، سلّوا على فخر البلاد سيوفهم، ونسوا بأنّ الشّعبَ كفُّ المعصمِ!".

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة ظهر فيها ولي العهد وخلفه عدد كبير من المواطنين، مما أثارت الصورة إعجاب متابعيه.

وكانت وزارة الخارجية، ردت على التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي، مؤكدة أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.