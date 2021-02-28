شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تستعرض حالة تستر مواطنة على منشأة تبيع منتجات منتهية الصلاحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة التجارة بمشهد تمثيلي حالة تستر تجاري لمواطنة، وذلك ضمن حملتها "يبدأ وينتهي بك" المضادة لهذه الأنشطة غير النظامية.

وتحدثت المواطنة عن قصة حالة التستر التجاري، التي بدأتها من أجل الحصول على مبلغ مالي بنهاية كل شهر، دون دراية كاملة بالمنتجات التي يبيعها المشروع أو جودتها.

وأوضحت أن النشاط الأساسي للمشروع كان يعتمد على إعادة بيع المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك من خلال وضع ملصقات بتاريخ جديد، لينتهي بها الأمر بالقبض عليها.