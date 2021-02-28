شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):تمكن التحالف العربي، من اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط.
وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.
وجدير بالذكر أن التحالف العربي في اليمن، اعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة يوم أمس الجمعة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.