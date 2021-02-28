التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط

وجدير بالذكر أن التحالف العربي في اليمن، اعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة يوم أمس الجمعة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

محمد يوسف

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