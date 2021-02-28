شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن لولي العهد في حلبة الدرعية: " ليته فيني ولا فيك " وهكذا رد عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

قام الجماهير المشاركين في سباق " الفورمولا إي " الذي يقام على ميدان " حلبة الدرعية " وتنظمه وزارة الرياضة للعام الثاني على التوالي، بإرسال عبارات السلامة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وفور وصول ولي العهد إلى حلبة الدرعية، خاطبه أحد الحضور قائلاً: " ليته فيني ولا فيك "، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: " الله يطول عمركم ويسلمكم ".

يجدر الإشارة إلى أن ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي.