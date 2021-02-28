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مفاجأة من الخطوط السعودية للمسافرين عبر رحلاتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت الخطوط السعودية، لضيوف إحدى رحلاتها، باقات لمشاهدة "فورمولا إي الدرعية" عن بُعد.

 

وأوضحت أن هذه الباقات متابعة السباق من منازلهم، وذلك ضمن مبادراتها لمواجهة جائحة ، وجاء ذلك تفعيلًا لدورها كناقل رسمي لهذا الحدث المهم، الذي تستضيفه المملكة للعام الثالث على التوالي.

 

وكان ولي العهد حضر سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه وزارة للعام الثاني على التوالي، بالأمس.

يذكر أن المملكة استضافت بالأمس الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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