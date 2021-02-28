شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة من الخطوط السعودية للمسافرين عبر رحلاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت الخطوط السعودية، لضيوف إحدى رحلاتها، باقات لمشاهدة "فورمولا إي الدرعية" عن بُعد.

وأوضحت أن هذه الباقات متابعة السباق من منازلهم، وذلك ضمن مبادراتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك تفعيلًا لدورها كناقل رسمي لهذا الحدث المهم، الذي تستضيفه المملكة للعام الثالث على التوالي.

وكان ولي العهد حضر سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه وزارة الرياضة للعام الثاني على التوالي، بالأمس.

يذكر أن المملكة استضافت بالأمس الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.