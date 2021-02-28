شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول ولي العهد لمقر حلبة الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- لمقر حلبة الدرعية.

وكان ولي العهد حضر سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه وزارة الرياضة للعام الثاني على التوالي، بالأمس.

يذكر أن المملكة استضافت بالأمس الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.