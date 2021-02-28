شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن زرع مليون شجرة زيتون في الجوف لإنتاج الزيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

روى مواطن، قصة زراعته مليون شجرة زيتون في الجوف لإنتاج 200 ألف لتر من زيت الزيتون الموثق في هيئة الغذاء والدواء.

وقال المواطن " ناصر الحمد ":"حلمي بدأ منذ الصغر، وبالجد والمثابرة وتكثيف الجهود استطعتُ زراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف"، موضحا:" تم غرس مليون شجرة في الجوف التي تشتهر بأجوائها وتضاريسها وطقسها المناسب لزراعة الزيتون".

ولفت: "بدأت في اكتساب الخبرات، فسافرت إلى الدول المتقدمة في زراعة الزيتون ومجالات الزراعة، منها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا"، موضحا:" عدتُ إلى المملكة مُحملاً بالخبرات والتجارب، وبدأتُ العمل على استثمار حبي للزراعة والبيئة"، بحسب الزميلة" العربية".

وحول تحليله لزيت الزيتون للتأكد من جودته وقلة الحموضة فيه، أوضح: "تم إرسال عينات منه لمختبرات بدول أوروبية والتي أشادت بالنوعية وبتميز الطعم، وهذا الأمر يميز منطقة الجوف بشكل عام. وما زلنا في بداية المشروع مع مليون شجرة، ونخطط لكيفية الاستثمار بمخلفات الزيتون بعد العصر والأغصان والورق".

وتابع:" هدفي أن أنقل التجارب الزراعية الخارجية إلى بلادنا، فمنطقة الجوف تنتج الآن زيت الزيتون مميز بشهادة المختبرات العالمية، وأول إنتاج كان قبل 4 شهور، وبلغ الإنتاج إلى 200 ألف لتر".