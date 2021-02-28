شكرا لمتابعة خبر عن 7 شروط للتبرع بالدم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مجلس شؤون الأسرة، عن المتطلبات والاشتراطات الضرورية لتطوع أي شخص لعملية التبرع بالدماء.

وتضمنت 7 اشتراطات ومتطلبات هامة يجب استيفاؤها من أجل سلامة عملية التبرع بالدماء وتتمثل في التالي: أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض معدية، أن يكون عمر المتبرع من 18 – 65 سنة ميلادية، يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرامًا.

وشملت الشروط أيضا:" أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14 – 15 جرامًا وللنساء من 12 – 14 كجم، أن يكون النبض بين 50 – 100 في الدقيقة، ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية، أن يكون معدل ضغط الدم أقل من 120/80 ملليمتر زئبق.