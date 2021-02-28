شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة في «منصة مدرستي» خلال جولة إلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

فاجئ مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، معلمة في "منصة مدرستي" خلال جولة إلكترونية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

أشاد مدير تعليم جازان بالنجاح الكبير الذي يحققه منسوبو التعليم من معلمين ومعلمات وإدارات المدارس وكذلك الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للأداء المستمر في سير العملية التعليمية بانتظام عبر "التعليم عن بُعد" والذي أطلقته وزارة التعليم ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواصلة التعليم واستمراره منذ بداية جائحة كورونا.

واطمأن مدير تعليم جازان خلال جولته الإلكترونية التي قام بها مؤخرًا على أداء المعلمين والمعلمات لحصصهم الدراسية من خلال "منصة مدرستي"