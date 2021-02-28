شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري مختص: توقعات بتراجع كبير في إصابات كورونا مع حلول الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور عوض العمري استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية أنه تم حتى الآن تطعيم 230 مليون شخص بلقاح كورونا على مستوى العالم وتوفر 8 لقاحات معتمدة في العالم وهو ما يؤكد الدعوة للتفاؤل بشأن إمكانية القضاء على جائحة كورونا .

وقال الدكتور عوض العمري في مداخلة هاتفية ببرنامج " إم بي سي في اسبوع " أن هناك 87 لقاح تخضع للدراسات السريرية بخلاف المعترف فيها ، أي أنه يمكن أن نرى خلال العام الجاري العشرات من لقاحات كورونا وبإنتاجية عالية .

وأضاف الدكتور عوض العمري أنه مع قدوم فصل الصيف ستصل وتيرة اللقاحات إلى 700 إلى 800 مليون على مستوى العالم ما يعني أنه سيحدث تراجع كبير في الإصابات .