اعتراض صاروخ باليستيّ أطلقته الميليشيا الحوثية فوق مدينة الرياض

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اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمين منذ قليل صاروخًا باليستيًّا، ودمرته فوق مدينة الرياض، بعدما أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مستهدفة الأعيان المدنية في العاصمة الرياض. وسمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة.





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