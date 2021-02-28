بالصور.. تدشين 19 مركزًا للتطعيم ضد كورونا في جازان

دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان خلال الأسبوع الماضي، ١٩ مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا «Covid-19».

وجُهزت المراكز في كلٍّ من مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بجيزان, والمستشفيات العامة بمحافظات: صبيا، وبيش، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة، وفرسان.

وبيّنت صحة جازان أنها جهزت مراكز تقديم لقاح كورونا بعدد من المراكز الصحية في كل من محافظات أبو عريش، والداير بني مالك والدرب وهروب والعارضة والعيدابي، ومراكز وقرى الكربوس وقائم الدش وحاكمة الدغارير، و الحسيني، وشعب الذيب.

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