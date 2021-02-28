تأمين طبي للمتعاقدين في وزارة الحج وذويهم

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الحج والعمرة تعتزم التعاقد مع شركة مختصة بالتأمين، لتقديم خدمات تأمين طبي للموظفين المتعاقدين في الوزارة وذويهم.

وقد تعاقدت الوزارة أخيرا مع تحالف مجموعة شركات استشارية سعودية؛ لتقديم استشارات إستراتيجية وفنية، لإنشاء جهة متخصصة في «تأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة» بجميع أبعادها، لتحويلها إلى مفهوم صناعة سياحية متقدمة؛ من أجل تعظيم العائد الاقتصادي والتجاري بمناطق الحرمين والمشاعر خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، مما يسهم في تأهيل وترخيص الأفراد للعمل في منظومة الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى تطوير المواصفات المهنية لأعمال المنظومة، والاستثمار في رأس المال البشري وتطويره.

تميز مؤسسي

أعلنت الوزارة هيكلتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز التكامل مع الجهات المعنية بقطاع الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها، لتحقيق الإنجازات التنموية بالقطاع، وتسريع التحول الرقمي، بما يصب في مصلحة ضيوف الرحمن.

تضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 7 وكالات رئيسة و3 وكالات مساعدة و24 إدارة عامة، بالإضافة إلى7 مراكز إدارية وتدريبية، وذلك تحقيقا للتميز المؤسسي والتكامل بين إدارات الوزارة في الاهتمام بضيوف الرحمن من الفكرة إلى الذكرى، وتيسير أداء المهام وفق الاختصاص.

وأظهرت الهيكلة الجديدة استحداث وإلغاء وإعادة تسمية عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات، حيث تم إنشاء وكالة الوزارة للتعاون الدولي، ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة لتطوير أعمال العمرة، والإدارة العامة لتطوير أعمال الحج، والإدارة العامة للأعمال الحكومية المشتركة، وإدارة الخدمات المساندة، والإدارة العامة لتطوير الزيارة، والإدارة العامة للمنافذ البرية، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، وإدارة أمن المعلومات.

تخطيط وتطوير

شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين إلى «وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين»، وإعادة تسمية وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إلى «وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي»، وتغيير مسمى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه والإعلام إلى «الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي».

ووفقا للتنظيم، تم ربط وكالة الوزارة للتعاون الدولي ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة محرك الحجز المركزي ومركز الإستراتيجية وإدارة الأداء والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز معلومات الحج والعمرة بمعالي الوزير مباشرة.

آليات العمل

صرح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط (سابقا)، بأن الوزارة تنفذ مبادرة ضمن مبادراتها، لمواكبة «رؤية المملكة 2030»، تركز على بناء القدرات البشرية والتنظيمية كأحد أهم مرتكزات النجاح، وكذلك من مبدأ التميز في تقديم الخدمات، وقياس ذلك بمدى تطبيق معايير التميز، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع المعايير العالمية، للحصول على النتائج المرجوة.