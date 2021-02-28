الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه التقرير الأمريكي

متابعات الخليج 365 - واس

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أكدت سلطنة عمان تضامنها مع المملكة العربية السعودية تجاه موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي – رحمه الله-.

جهود المملكة تجاه القضية

كما ثمنت وزارة الخارجية العمانية اليوم في البيان الصادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

السعودية ترفض المساس بسيادتها وقيادتها

‎وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بياناً بشأن ما تم تداوله في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي رحمه الله.وأِشارت الخارجية إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وأكدت على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامٌ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.

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