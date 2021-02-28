شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 846 مخالفة وإغلاق 263 محلا لمخالفتها الاشتراطات البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي باشرت خلال أمس الأول 19,737 جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل 846 مخالفة وإغلاق 263 محلا تجاريا احترازيا، لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

المنتجات التوعويةوأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتطبيق الإجراءات الصحية والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم وارتداء الكمامة في كل مكان، وحثت جميع أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات التي يتم نشرها عبر الشاشات بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود تواصلا للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

تعزيز الرقابة

ولفتت الوزارة إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.