هارفارد رفيو: إسكان السعودية.. حلول مبتكرة صنعت قصة نجاح غير مسبوقة

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وتطرق التقرير إلى أبرز الإنجازات والبرامج التي أسهمت في هذه النقلة النوعية في المشاريع، إذ أسهم تطبيق تلك التقنيات بنسبة 50% في المشاريع.وأبرز دور برنامج «سكني» وتطبيقه الالكتروني في تحقيق رؤية المملكة 2030، لزيادة نسب تملك الأسر السعودية تحت مظلة «برنامج الإسكان» الذي يضم سلسلة من المبادرات للقطاعين العام والخاص، تهدف إلى دعم تمويل تملك المساكن وإتاحتها بأسعار تنافسية ميسرة، ومعالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع السكني في ظل غياب التخطيط والأنظمة والتشريعات وضعف الحوكمة.
وتناول التقرير قصص النجاح، والتحول القياسي أحدث تأثيرا أشبه ما يكون بتأثير كرة الثلج من حيث سرعة تسليم المشاريع من انتظار مدة 11 سنة للحصول على القرض العقاري قبل عام 2017، ونحو 5 سنوات في 2017، إلى استحقاق فوري في 2020 ضمن مشاريع البرنامج السكنية دون الحاجة للانتظار، وتعزيز قطاع الإسكان بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا في ظل الطلب الكبير على الإسكان، وما يقوم به «سكني» من زيادة في عدد المنازل المتاحة للمواطنين السعوديين بأسعار ميسورة، وتنويع خيارات التمويل المدعوم.
أبرز المشاريع المنفذة عبر التقنية:
- بناء أول منزل بالتقنية ثلاثية الأبعاد في الرياض
- بناء منزل في يومين باعتماد مكونات البناء التقليدية عبر تطبيق التكنولوجيا المتقدمة
- تسليم «فيلا» متكاملة لأحد المواطنين في الدمام بعد إنجازها من الصفر خلال يومين
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