شكرا لقرائتكم خبر هارفارد رفيو: إسكان السعودية.. حلول مبتكرة صنعت قصة نجاح غير مسبوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت دراسة حالة نشرتها مجلة «بزنس هارفارد رفيو» في عددها الأخير عن قطاع الإسكان السعودي وما حققه من قصص نجاح غير مسبوقة، في ظل دمج العنصر البشري عالي التأهيل بتقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتطرق التقرير إلى أبرز الإنجازات والبرامج التي أسهمت في هذه النقلة النوعية في المشاريع، إذ أسهم تطبيق تلك التقنيات بنسبة 50% في المشاريع.

وأبرز دور برنامج «سكني» وتطبيقه الالكتروني في تحقيق رؤية المملكة 2030، لزيادة نسب تملك الأسر السعودية تحت مظلة «برنامج الإسكان» الذي يضم سلسلة من المبادرات للقطاعين العام والخاص، تهدف إلى دعم تمويل تملك المساكن وإتاحتها بأسعار تنافسية ميسرة، ومعالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع السكني في ظل غياب التخطيط والأنظمة والتشريعات وضعف الحوكمة.

وتناول التقرير قصص النجاح، والتحول القياسي أحدث تأثيرا أشبه ما يكون بتأثير كرة الثلج من حيث سرعة تسليم المشاريع من انتظار مدة 11 سنة للحصول على القرض العقاري قبل عام 2017، ونحو 5 سنوات في 2017، إلى استحقاق فوري في 2020 ضمن مشاريع البرنامج السكنية دون الحاجة للانتظار، وتعزيز قطاع الإسكان بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا في ظل الطلب الكبير على الإسكان، وما يقوم به «سكني» من زيادة في عدد المنازل المتاحة للمواطنين السعوديين بأسعار ميسورة، وتنويع خيارات التمويل المدعوم.

أبرز المشاريع المنفذة عبر التقنية: