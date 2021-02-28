هيئة تطوير مكة تنفذ 14 مشروعا في العاصمة المقدسة والمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، تنفذ هيئة تطوير المنطقة 14 مشروعا تنمويا وتطويريا في العاصمة المقدسة، يأتي في طليعتها النقل العام بمكة، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع الذي يتكون من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم و103 محطات، ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة.

وتحوي مرافق المشروع 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا و455 محطة توقف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف م2، منها 116 ألف م2 مخصصة لمرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، مبنى إدارة السائقين، محطة وقود، ورشة الصيانة الخفيفة، ورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع.

تسهيل الوصول للحرم

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في العاصمة المقدسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية، كما يهدف إلى الحد من التلوث وحماية البيئة عبر تقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداما.

الضبط الأمني بالشميسي

ومن المشاريع النوعية تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي بهدف تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز والتيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة، وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي المشروع عددا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

الدائري الثاني والثالث وفي الدائري الثاني يجري تنفيذ (تقاطع البيبان)، وتشمل الأعمال تنفيذ الجسور والأعمال الترابية وأعمال الأساس وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، كذلك وضع العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإنارة، ومن المشاريع أيضا تقاطع (المسخوطة - العزيزية)، واستكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، وتشمل الأعمال تركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإنارة، أما مشروع تقاطع (الخنساء) فيتم تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية ابتداء من تقاطع طريق الدائري الثالث مع شارع الخنساء وحتى نهاية تقاطع شارع الجزائر، مع تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء، الحج، وادي لقيطة، والجزائر.

وفي مشروع تقاطع (التنعيم) يجري تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، إضافة إلى تنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة. مشغلو قطار المشاعر وفي المشاعر المقدسة يجري تنفيذ مبنيين إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة (محطة عرفات 3)، ويحوي مباني سكنية وإدارية متعددة الطوابق لخدمة مشغلي المحطة، إضافة إلى مكاتب إدارية وصالات طعام وغرف للطوارئ والإسعاف، كما ينفذ مبنى إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة (محطة مزدلفة 3) ويحوي مبنى سكنيا وإداريا متعدد الطوابق لخدمة مشغلي محطة القطار في المشاعر المقدسة، ويتكون من مكاتب إدارية وصالات طعام بالإضافة إلى غرف للطوارئ والإسعاف.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروع جسر للمشاة مواز لجسر الملك عبدالله، إضافة إلى أربعة منحدرات لربط الجسور مع المخيمات والطرق الواقعة غرب جسر الملك عبدالله، وذلك لخدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى، وكذلك عدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسية في المشاعر، وإنشاء 3 منحدرات للمشاة بمشعر منى.

معابر للمشاة

ويجري في المشاعر المقدسة أيضا إنشاء معابر سفلية للمشاة، وفيما يخص المجازر يجري توريد وتركيب (8) طاحنات بالمجزرة الحديثة، وتنفيذ خطوط التغذية، إلى جانب استكمال أعمال محطة معالجة مخلفات الذبح بمسالخ المشاعر المقدسة بالمعيصم، كما يتم تنفيذ أعمال الحماية من أخطار تساقط الصخور من الجبال بالمشاعر المقدسة.

مشروع النقل العام بمكة المكرمة:

يتكون من 12 مسارا

منها 7 مسارات للحافلات المحلية

بطول 172 كلم و347 محطة

5 مسارات للحافلات السريعة

بطول 103 كلم و103 محطات

يبلغ إجمالي عدد حافلات المشروع 400 حافلة

تحوي مرافق المشروع:

4 محطات مركزية

7 جسور و11 تقاطعا ذكيا

455 محطة توقف

تبلغ المساحة الإجمالية لمبيت الحافلات 320 ألف م2