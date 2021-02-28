19 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا» بالشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 9 منشآت تجارية مخالفة، إضافة إلى رصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق (توكلنا)، وذلك خلال تنفيذها 881 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا ، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

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