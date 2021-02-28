شكرا لقرائتكم خبر كورونا يغلق 10 مساجد موقتا بـ5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 10 مساجد موقتا في خمس مناطق، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 20 يوما 168 مسجدا، فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض، بعد رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، و3 حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة في 3 مساجد بمناطق الشرقية والحدود الشمالية وجازان.

وأشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجدا، 6 منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في مناطق كل من: القصيم والشرقية وحائل وجازان، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.