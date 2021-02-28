كورونا يغلق 10 مساجد موقتا بـ5 مناطق

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وبينت أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض، بعد رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة، و3 حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة في 3 مساجد بمناطق الشرقية والحدود الشمالية وجازان.وأشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجدا، 6 منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في مناطق كل من: القصيم والشرقية وحائل وجازان، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
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