شكرا لقرائتكم خبر الصحة تدعو إلى المبادرة بتسجيل كبار السن لأخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 320 حالة، و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 377,061 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة منها 475 حالة حرجة.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينة أن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

وأشارت إلى أنه لا يمكن اختيار لقاح كورونا من قبل الأشخاص وإنما يتم توزيعه بناء على قائمة الأولوية المصرح عنها من قبل الوزارة، مؤكدة أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة بسبب الفيروس.

وأهابت بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالا في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وبين في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية أنه أجري 39,707 فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الحالات على المناطق: