كيف تختار أفضل وجهة للدراسة بالخارج؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يثير حلم الدراسة في الخارج قلق الطلاب في كثير من الأحيان، وغالبا ما يترك الطلاب يتساءلون عن البلد الذي سيذهبون إليه، لذا قبل الانغماس في الوجهة الأولى التي تنبثق في ذهنك، هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار وجهة الدراسة الخاصة بك، وذلك من مصادر عدة مهتمة بالدراسة في الخارج.

1. لغة الدراسة

يكون العامل الأكثر أهمية في اختيار مكان الدراسة هو اللغة التي ترغب في إكمال دراستك بها، سيساعدك تحديد اللغة على تضييق نطاق اختيارك لوجهات الدراسة المتاحة.

2. اختيار التخصص المراد دراسته

فبعض البلدان أقوى في تخصصات معينة من غيرها، غالبا ما يكون هذا بسبب أن التخصص جزء لا يتجزأ من نمط الحياة أو الاقتصاد أو الثقافة أو التاريخ في البلد.

3. متطلبات الالتحاق بالجامعة

الحرص على قبولك في الجامعة التي اخترتها من خلال عملية التقديم، وستواجه الكثير من المنافسة للدخول إلى المؤسسات المرموقة.

4. تحديد الموقع المناسب لك

إذا كنت تفضل الدراسة في بلدة صغيرة أو منطقة ريفية تكون أكثر هدوءا من المدن الرئيسية، وقد يساعدك تفضيلك للطقس الأكثر دفئا أو برودة على تضييق نطاق البحث.

5. معرفة تكلفة الدراسة

معرفة تكلفة الدراسة في بلد معين إضافة إلى فكرة تقريبية عن التكاليف الأخرى مثل تكلفة العيش في هذا البلد مقابل مدة دراستك.

6. تحقق من تصنيفات الجامعات الدولية لمعرفة ما هي أفضل الجامعات

هناك العديد من أنظمة التصنيف المتنوعة التي تستخدم مقاييس مختلفة سواء حسب الأداء الأكاديمي والتعليمي، أو البيئة التعليمية ودولية المؤسسة، فإن أنظمة التصنيف الرئيسة هي تسلسلات هرمية تعتمد على البيانات، والتي تحدد المنافسة بين الجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

7. الاستفادة من تجارب الآخرين

يجب عليك التحدث إلى الطلاب الذين عاشوا في ذلك البلد، ويفضل الطلاب الذين درسوا من خلال نفس برنامج الدراسة، ستشير رؤيتهم وخبرتهم إلى ما يمكنك توقعه.