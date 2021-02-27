شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: استھداف الحوثي للمملكة تحد سافر للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكویت وبأشد العبارات مواصلة المیلیشیات الحوثیة ارتكاب جرائمھا الإرھابیة عبر استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في العاصمة الریاض وباقي المدن في المملكة عبر إطلاق الصواریخ البالیستیة والطائرات المسیرة المفخخة.

وقالت، في بیان لھا، إن إصرار المیلیشیات الحوثیة على مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة یشكل استمرارا للتصعید الخطیر الذي تقوم به ھذه المیلیشیات للإضرار بأمن المملكة وتقویض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجھود الدولیة الساعیة للوصول إلى حل سیاسي ینھي الصراع الدائرفي الیمن.

واختتمت بیانھا بالتأكید على وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة وتأییدھا في كل ما تتخذه من ھذا التصعید الخطیر ووضع حد له وصیانة الأمن والسلم الدولیین.