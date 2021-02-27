أبطال الدفاع الجوي .. حائط صد منيع ضد اعتداءات الميليشيات الحوثية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يسطر رجال الدفاع الجوي أروع البطولات للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، وردع المعتدين الآثمين.

أثبت رجال الدفاع الجوي خلال الساعات القليلة الماضية أنهم حائط الصد المنيع ضد عدوان الحوثي وصواريخ البغي الإيرانية التي تنطلق من الأراضي اليمنية لاستهداف المدنيين الأبرياء في المملكة.

استهداف أرض المقدسات:

وبفضل جهود وتضحيات قوات الدفاع الجوي، ينام متابعات الخليج 365 والمقيم قرير العين مطمئن، موقنًا أن من خلفه قوات تبذل الغالي والنفيس دفاعًا عن أمن الوطن والدين والأرض والعرض، ضد من سولت له نفسه العدوان والبغي على أرض المقدسات.

وقبل دقائق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة خامسة أطلقها الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين في خميس مشيط.

وأكد التحالف صد وتدمير كافة محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة رابعة كانت باتجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين الأبرياء:

وندد التحالف بمحاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية من خلال الهجوم الباليستي والطائرات المفخخة.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة ثالثة” كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف على كفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تدمير التهديدات، ويجري متابعة العدد المتبقي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق أيضا، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأضاف التحالف أنه تم رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية.

جرائم حرب تتواصل:

وصباح لسبت صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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