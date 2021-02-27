التحالف: محاولات حوثية لاستهداف المدنيين بصاروخ باليستي و4 طائرات مفخخة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة رابعة كانت باتجاه خميس مشيط.

وندد التحالف بمحاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية من خلال الهجوم الباليستي والطائرات المفخخة.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة ثالثة” كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف على كفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تدمير التهديدات، ويجري متابعة العدد المتبقي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق أيضا، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأضاف التحالف أنه تم رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية.

وصباح اليوم السبت صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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