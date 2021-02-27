مجلس التعاون يدين محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم السبت، محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأكد رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

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