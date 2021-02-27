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شكرا لقرائتكم مجلس التعاون يدين محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27
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وأكد رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.
مجلس التعاون يدين محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم السبت، محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
وأكد رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.
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