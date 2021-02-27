مواطن في أحد رفيدة يشكو إزالة جزء من منزله والمحافظ يرد : شكوى كيدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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ناشد متابعات الخليج 365 سعد محمد وعلان أحد سكان قرية الجوف التابعة لمحافظة أحد رفيدة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بالتدخل بعدما أزالت لجنة التعديات سورًا وجزءًا من منزله بحجة التعدي على حرم طريق الفرعين رقم 2080، مؤكدًا أنه لم يتعدَّ على الطريق وقدم مستندات تحتفظ بها “متابعات الخليج 365” تؤيد صحة موقفه.

وقال صاحب الشكوى، – وهو مواطن سبعيني – إنه يوجد لدي صك على المنزل بما فيه السور ورخصة بناء، ولم يتم التعدي على حرم الطريق مع العلم أنه يحق له 162 متراً في الطريق حسب الأطوال في الصك الشرعي، وتم إيقافه لمدة 3 أيام، بتهمه التعدي والإحداث، ولكن ثبتت براءته شرعاً فيما نُسب إليه.

محافظ أحد رفيدة يرد

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بدورها تواصلت ” متابعات الخليج 365 ” مع محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب والذي ذكر أن شكوى متابعات الخليج 365 كيدية، وما صدر بحقه بناء على ما ورد من فرع وزارة النقل بتعديه على الطريق، وتوجيه إمارة عسير والتعميد بذلك.

رد مدير فرع الطرق بعسير

من جانبه ذكر مدير فرع وزارة النقل في عسير عبدالله الغامدي ، أن متابعات الخليج 365 تعدى على حرم الطريق، وتم طلب صك الملكية، إلا أنه رفض إحضاره، فتم تطبيق صحيفة نزع الملكية لدينا، وبعد الشخوص على الموقع لإزالة التعدي، قام متابعات الخليج 365 بإحضار الصك، وتقدم بطلب الرفع مرة أخرى بموجبه، فيما تم تشكيل لجنة، وخرجت ميدانيًا لإعادة الرفع بموجب الصك، ولم تتضح نتائج اللجنة حتى الآن.

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