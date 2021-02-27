أمين الجامعة العربية: قضاء المملكة هو المعني وحده في قضية خاشقجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده في قضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

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