الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، القبض على صاحب فيديو التحريض على التحرش المتداول بمواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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