إذا اتجهت لـ الحلاق.. احرص على تعقيم أدواتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نصح استشاري مكافحة العدوى الدكتور إبراهيم خالدي، بضرورة تعقيم أدوات حلاقة الشعر والدقن كالأمواس والفرشاة والمقص والسترة القماشية أو البلاستيكية وشريط الرقبة، مبينًا أن عدم تعقيم الأدوات قد يعّرض الفرد لاكتساب أي عدوى- لا سمح الله.

تنظيف شفرات الماكينة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: هناك عدة أجهزة لتعقيم أدوات الحلاقة يمكن استخدامها قبل التوجه إلى الحلاق، ومواد كحولية لتنظيف شفرات ماكينة الشعر، أما أمواس الحلاقة فيمكن استخدام نوعية ذات الاستخدام الواحد، وإذا كان الفرد يستخدم أدوات الصالون فلابد عليه أن يرى التعقيم بعينيه إذا كان بقصد قص الشعر، أما الذقن فأنصح باستخدام الفرشاة والأمواس الشخصية فقط.

تدمير البكتيريا والميكروبات:

وعن أهمية التعقيم مضى قائلًا: يعمل التعقيم التدمير الكامل للبكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض والجراثيم والفطريات، إذ تعتبر إزالة الكائنات الدقيقة مهمة لمنع تكرار إنتاجها. لتجنب التعرض للالتهابات الجلدية، وبعد تعقيم الأجهزة، يمكن للفرد التأكد من الاستخدام الآمن للأدوات.

أدوات الاستخدام الواحد:

ونبه الدكتور خالدي، في ختام حديثه، على تعقيم الأدوات الكهربائية بالماء، داعيًا إلى ضرورة التعقيم بالمحاليل المخصصة وأجهزة الأشعة، مع التأكيد على أدوات ذات الاستخدام الواحد فهي مجدية كثيرًا في تفادي التعرض للأمراض الجلدية.

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