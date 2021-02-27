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رابطة العالم الإسلامي: نرفض المساس بسيادة المملكة تحت أي ذريعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

رابطة العالم الإسلامي: نرفض المساس بسيادة المملكة تحت أي ذريعة

أيدت بيان وزارة الخارجية بشأن تقرير الكونجرس حول مقتل
رابطة العالم الإسلامي: نرفض المساس بسيادة المملكة تحت أي ذريعة

متابعات الخليج 365 - واس


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أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها للاستنتاجات التي تضمنها التقرير مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.

وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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