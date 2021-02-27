نقدم لكم طريقة تسجيل المستجدين في نظام نور برقم الهوية، نظام نور بدأ منذ يوم أمس الجمعة في استقبال الطلبات للتسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الجديدة “الثانية” ولكي يتم قبولهم للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وجاء هذا وفقاً للجدولة الزمنية، والتي قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عنها في وقت سابق، فإن تلك المرحلة تشمل تسجيل الطلاب من أبناء المملكة “السعوديين” وأبناء السعوديات أي من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وهذا ينطبق أيضاً على مدارس التحفيظ والتي تخلو تماماً من تفريق.

طريقة التسجيل للمستجدين في نظام نور برقم الهوية:

أولاً يتم الدخول إلى الشاشة الرئيسية والموجودة في موقع نور.

ثم تضغط على زر رابط التسجيل “ولي الأمر”.

بعد ذلك تكتب سجل ولي الأمر.

بعد هذا أدخل اسم المستخدم.

ثم قوم بالنقر على تسجيل “طالب جديد”.

بعد ذلك تقوم بإدخال “رقم الهوية، الإقامة، صلة القرابة، تاريخ الميلاد”.

ثم يقوم ولي الأمر بتحديد الصف للطفل: كما يجب أن يكون هذا بناءً على تاريخ الميلاد والذي تم كتابته في الخطوة السابقة.

ثم تقوم بكتابه بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

وفي النهاية تقوم بملء الإقرار والتعهد.

الجدول الزمني في نظام نور:

ويأتي هذا الجدول الزمني عندما يبدأ تسجيل الطلاب الغير “سعوديين”، والذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء قبائل البدون أو ” القبائل النازحة”، وينطبق هذا أيضاً على المواطنين من دول الخليج العربي، و على أبناء الجالية اليمنية، وعلى أبناء الدبلوماسيين من يوم 14 من شهر “شعبان” القادم، وهذا يحدث من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، كما كان هذا التسجيل في مدارس “تحفيظ القرآن الكريم” الحكومية، والتي يجري بها مفاضلة بدأ خلال الفترة من 11 إلى 6/24/ 1442هـ، وهذا يتم خلال إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك في ظل الظروف الراهنة، كما أنه تم بدأ تسجيل الطلاب “السعوديين وغير السعوديين” في المدارس “العالمية” و”الأجنبية” والمدارس “الأهلية” المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.