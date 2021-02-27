رابط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد 1443 وشروط التسجيل

ازدادت كثيرا عمليات البحث خلال الفترة الماضية عن الرابط المستخدم في التسجيل في نظام نور التعليمي للطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1442/1443، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في نظام نور التعليمي خلال هذه الأيام بشرط تحقق مجموعة من الشروط اللازمة لإتمام التسجيل، ومن خلال هذا المقال نستعرض لأولياء الأمور كيفية التسجيل في نظام نور التعليمي لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد.

رابط التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودية بالاعلان عن فتح باب التقديم في نظام نور التعليمي للطلاب للصف الأول الابتدائي وكذلك رياض الأطفال، وذلك للعام الجديد 1442/1443، على ان يتم التسجيل من خلال هذا الرابط واتباع هذه الخطوات.

يتم التوجه الى الرابط الالكتروني الخاص بنظام نور التعليمي من خلال هذا الرابط.

يتم ادخال كافة المعلومات الخاص بالطالب مثل اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور، ومن ثم ادخال رمز التحقق ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

سوف يتطلب ادخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب الجديد المراد تسجيله في نظام نور التعليمي، على ان يتم ارفاق كافة الأوراق اللازمة ومن أهمها هي شهادة الميلاد الخاصة بالطالب او الطالبة.

تفاصيل التسجيل في نظام نور التعليمي

يمكن اتباع هذه التفاصيل الخاصة بالالتحاق بنظام نور التعليمي للطلاب للعام الجديد 1443.

يجب ان يكون الطالب من مواليد 14 من شهر 4 لعام 1436 ليمكنه التسجيل في نظام نور وذلك بداية من الاول من شهر ذي القعدة 1441.

يحتاج الطلاب للتسجيل في نظام نور التعليمي ادخال جميع المعلومات وارفاق كافة الأوراق الخاصة بالالتحاق للعام الدراسي الجديد.

شروط التسجيل في نظام نور التعليمي

لكي يتم التسجيل في نظام نور التعليمي للطلاب الجدد يجب اتباع هذه الشروط والتأكد من تحققها.

يجب ان يكون الطالب المتقدم عمره 6 سنوات.

بالنسبة للطلاب دون السن يتم اتاحة عملية التسجيل اهم في مدة تصل الى 90 يوم إذا أتموا السن المطلوب للتسجيل في نظام نور.

يمكن للطلاب دون السن التقديم في العام الجديد بعد مرور مدة تصل الى 180 يوم على ان يتم تقديم الأوراق التي تثبت مرورهم بمرحلة الروضة.