شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء (بفضل الله) من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

