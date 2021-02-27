شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية السعودية في بريطانيا تناقش المبتعثين عبر لقاءات افتراضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ساهمت اللقاءات الافتراضية التي تنفذها الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة بقيادة الملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني مع قياديي الإدارات التعليمية في متابعة المبتعثين والمبتعثات في المملكة المتحدة وأسرهم والاطلاع عن كثب على العقبات التي تواجههم والتسريع في حلها أو إيجاد الحلول المناسبة.

وعقدت الملحق الثقافي في سفارة المملكة في لندن عددا من اللقاءات المفتوحة عبر الاتصال المرئي، نظمته إدارة نادي الطلبة السعوديين في لندن، مع عدد من المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص في المملكة المتحدة، كما شاركت الملحق الثقافي في الاجتماع الأول الافتراضي الذي نظمه أعضاء نادي شفيلد وحضره عدد من الطلبة والطالبات السعوديين من عدة جامعات. وكذلك لقاء مع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعقدت لقاء افتراضيا بعنوان «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء» ضمن سلسلة «الإيجابية أساس النجاح»، بهدف توعية المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة. وحرصا من الملحقية الثقافية على منسوبيها والعمل على راحتهم وانتمائهم وإيمانًا بمبدأ أهمية الالتقاء دورياً مع كافة منسوبي الملحقية وفتح باب التواصل المباشر والحوار، عقدت فطاني لقاء افتراضياً مع جميع منسوبي الملحقية إذ استمعت إلى أسئلتهم وآرائهم ومناقشة عدة مواضيع مهمة في شتى المجالات، وشكرت الملحق الثقافي فريق العمل وأشادت بعملهم الجاد والمثمر خلال جائحة كوفيد-١٩ وأفكارهم الخلاقة وكل ما من شأنه أن يذلل الصعاب والعقبات التي تواجه أبناءنا المبتعثين والمبتعثات وتقف في طريق تحقيق أهدافهم المرجوة.