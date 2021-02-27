شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة ركاب سيارة صغيرة بعد اصطدامها بحافلة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ادى اصطدام سيارة صغيرة مع حافلة في مكة المكرمة إلى تعرض سائقيها والركاب الى إصابات راوحت بين متوسطة وخطيرة. وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (السبت) بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم حافلة مع سيارة صغيرة في حي بطحاء قريش نتج عنه عدد من الاصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجية ٥ فرق اسعافية الى الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول اول فرقة للموقع تبين وجود ٦ اصابات ٣ منها خطرة والاخرى متوسطة الخطورة، وجرى تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقل الحالات المحتاجة الى مستشفى النور التخصصي لتلقي باقي الاسعافات اللازمة.