شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 338 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 وتعافي 320 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 338 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 320 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 377.061 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 475 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 368.011 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6488 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.59%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (179)، المنطقة الشرقية (70)، منطقة مكة المكرمة (42)، منطقة عسير (10)، منطقة القصيم (9)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة الجوف (5)، منطقة تبوك (4)، منطقة الباحة (3)، منطقة حائل (3)، منطقة جازان (3)، منطقة نجران (2)، منطقة الحدود الشمالية (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (130)، جدة (22)، الدمام (21)، مكة المكرمة (12)، الهفوف (11)، الدلم (6)، الزلفي (6)، مليجة (6)، المبرز (6)، المدينة المنورة (5)، وادي الدواسر (5)، عريعرة (4)، بريدة (4)، الطائف (4)، أبها (4)، عنيزة (4)، السليل (4)، الخرج (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (88)، الخرج (20)، جدة (15)، مكة المكرمة (14)، الدلم (14)، الدمام (10)، القطيف (10)، وادي الدواسر (10)، المبرز (9)، الجبيل (8)، ضرما (8)، الزلفي (7)، الطائف (6)، طريف (6)، بلجرشي (6)، المجمعة (5)، الدوادمي (5)، حريملاء (5)، حوطة سدير (4)، الخبر (4)، العقيق (4)، السليل (4)، شقراء (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفايروس، ومهيبةً بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالاً في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.