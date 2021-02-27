«علماء باكستان»: التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي يعزز مخططات الجماعات المتطرفة

استنكر رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، التقرير المرسل للكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه يتضمن تحليلات ساذجة، واستنتاجات غير مقبولة حول جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، التي صدرت بخصوصها الأحكام القضائية النهائية، ونالت القبول والاستحسان والتقدير من كافة الدول والجهات المعنية والمؤسسات القضائية.

وقال الشيخ طاهر محمود أشرفي، إن ما تضمنه هذا التقرير المضلل، مجموعة من المغالطات والمعلومات العارية تمامًا عن الصحة التي تفتقد كافة أنواع المصداقية والحقائق والأدلة والوثائق، معتبرًا إياه تقريرًا مدسوسًا، ومحاولة فاشلة صادرة عن جهات حاقدة تستهدف تشويه صورة ومكانة الأمة العربية والإسلامية من خلال محاولة تشويه صورة قيادة المملكة العربية السعودية التي تمثل العمق الاستراتيجي للعالم العربي والإسلامي.

وأضاف الأشرفي: «تضمَّن التقرير مصادر معادية للعالم الإسلامي الذي تمثله المملكة، وبُني على تحليلات ساذجة ومعلومات غير منطقية من مصادر تجاهلت الوثائق والأدلة والبراهين والحقائق والأحكام الشرعية القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وهو ما نعتبره تدخلًا سافرًا في سيادة المملكة العربية السعودية، وتدخلًا سافرًا مشكوكًا في أهدافه يسعى إلى التشكيك في نزاهة الأحكام الشرعية السعودية».

وأشار إلى أن هذا التقرير من شأنه أن يعزز مخططات الجماعات والمنظمات الإرهابية المتطرفة، ويتسبب في توسيع دائرة العنف والتطرف والحقد والكراهية، ويفسح المجال لجماعات التطرف والإرهاب لمواصلة أعمالها وجهودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، بما يهدد السلم والسلام العالمي.

واختتم تصريحه بتأكيد الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ لمواجهة التحديات وجميع التهديدات المتواصلة التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين.