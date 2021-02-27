جامعة جازان تدشن الأحد مركز لقاحات كورونا

يدشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الأحد، مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 الذي جهّزته الجامعة بالمستشفى الجامعي في المدينة الجامعية.

وأكد رئيس جامعة جازان، تجهيز مركز لقاحات كورونا الذي يوفر 105 عيادات، منوهًا بالشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة لتوسيع التغطية الشاملة للقاحات كورونا.

كما أكد استلام الجامعة للدفعة الأولى والبالغة «30 ألف جرعة»، مضيفًا أن تضافر تلك الجهود جاء محققًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات والموارد الطبية والفنية والبشرية لحماية المواطنين والمقيمين من الجائحة.

وأشاد بجهود الفرق المكلفة بالعمل على تجهيز وإدارة وتشغيل مركز لقاحات كورونا من مختلف قطاعات الجامعة، فضلًا عن حماس طلبة الكليات الصحية للتطوع والمشاركة في تقديم الدعم والمساندة التنظيمية ومساعدة المستفيدين من خدمات المركز.

فيما أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة الدكتور مدني آل عيسى، أن مركز لقاحات كورونا في الجامعة سيقدم خدماته لمنسوبي وطلبة الجامعة إلى جانب منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وأضاف أن طاقة المركز الاستيعابية تصل إلى 6000 لقاح يوميًا، وسيتم تسجيل وحجز المواعيد عن طريق منصة «مُحصّن» التي نفذتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة وبالتكامل مع الأنظمة الوطنية المعتمدة.