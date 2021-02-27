3 خطوات لربط بيانات المستفيدين بنظام المدفوعات الفورية «سريع»

أوضح نظام المدفوعات الفورية «سريع»، اليوم السبت، آلية ربط بيانات المستفيدين بالنظام.

وقال «سريع»، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على أحد المستفيدين: لتتمكن من ربط بياناتك بالنظام، ادخل على صفحة إدارة المعرفات، ثم قم باختيار نوع المعرف البديل الذي ترغب في ربطه بحسابك، وبعد تعبئة البيانات ستظهر لك الرسالة مرة أخرى، تطلب منك الموافقة على مشاركة بياناتك.

جاء ذلك تفاعلًا، مع بلاغ تلقاه «سريع»، يقول: «أنا ضغطت بالخطأ على رفض.. ولا تظهر خيارات الربط في تطبيق الراجحي.. كيف أرجع للخيارات؟».

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