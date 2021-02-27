«الصحة» و«الداخلية» تستعرضان مستجدات كورونا وأهمية الإبلاغ عن مخالفي «الاحترازات»

تستعرض وزارة الصحة، الأحد، مستجدات فيروس كورونا، وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها السبت، إنها تعقد مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد، يستعرض فيه المتحدث الرسمي لها الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية، مشيرة إلى أنه سيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن المؤتمر الصحفي سيلقي فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب كلمة، يكشف فيها إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر «الهاشتاق»: #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في «تويتر».

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