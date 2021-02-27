مقطع يوثق لحظة اعتراض «التحالف» صاروخًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

وثق مقطع فيديو نشرته قناة «العربية»، لحظة اعتراض قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، هجومًا باليستيًّا من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

وأكد التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة؛ تمثل جرائم حرب.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن,

كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها «شركة إيران لصناعة الطائرات».

وكان تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية مؤخرًا، قد أوضح أن إيران أرسلت –على ما يبدو– طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

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