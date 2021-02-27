التحالف: اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف أنه تجري متابعة مسيرات مفخخة أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وتعد هذه المرة هي الثانية اليوم، التي يعترض فيها التحالف طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كما أكد التحالف اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف المشتركة، تمكنت صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة؛ تمثل جرائم حرب.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها مُجمَّعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها «شركة إيران لصناعة الطائرات».

وكان تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية مؤخرًا، قد أوضح أن إيران أرسلت –على ما يبدو– طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

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