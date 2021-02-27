شرطة الشرقية: القبض على المواطن صاحب مقطع التحريض على التحرش

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على صاحب المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، إن الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكد متحدث شرطة الشرقية، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.