«صحة الطائف» تطلق 9 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

أكملت صحة الطائف جاهزيتها لإطلاق 9 مراكز للتطعيم بلقاح كوفيد–19، وليصبح العدد 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب: مستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال: مستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى الموية.

وأشارت إلى أن المواعيد سوف تكون متاحةً من 1 مارس القادم بإذن الله.

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