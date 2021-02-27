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«صحة الطائف» تطلق 9 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - المواعيد ستكون متاحة من 1 مارس

أكملت صحة الطائف جاهزيتها لإطلاق 9 مراكز للتطعيم بلقاح كوفيد–19، وليصبح العدد 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب: مستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال: مستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى الموية.

وأشارت إلى أن المواعيد سوف تكون متاحةً من 1 مارس القادم بإذن الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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