«تعليم الشرقية» تطلق برامج تدريبية وتأهيلية لاكتشاف الموهوبين

تطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، غدًا الأحد، حزمة برامج تدريبية وتأهيلية لاكتشاف الموهوبين ورعاية الموهبة، بمشاركة 11 مكتبًا للتعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج التي ينفذها 15 خبيرًا ومدربًا لمدة أسبوع كامل؛ تتضمن أكثر من 25 فعالية، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات وأوراق العمل المتخصصة، وتستهدف فئات متنوعة تشمل أولياء الأمور وطلاب المراحل الثلاث، والمشرفين والمعلمين والمهتمين؛ لرفع مستوى اكتشاف المواهب مبكرًا، ولدعمها بالبرامج المناسبة؛ لتحقيق مستوى عال من الإبداع، والعمل على تنمية رأس المال البشري بالوسائل الحديثة والبرامج المتقدمة لإعداد جيل مبدع بتعزيز فرص الموهبة المؤهلة.

وأشار إلى أن تلك البرامج تأتي ضمن فعاليات أسبوع الموهبة لعام 1442هـ بالتزامن مع «اليوم الخليجي للموهبة والإبداع» المقرر في الثالث من مارس من كل عام.

اقرأ أيضًا:

السعودية تحصد 12 مركزًا متقدمًا في جائزة الأداء التعليمي المتميز