رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي لعام 1443 هجرية

رابط نظام نور من أكثر الروابط بحثاً على محرك جوجل بالممكلة العربية السعودية هذه الأيام، حيث يقدم نظام نور كافة الخدمات التعليمية، بجانب التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين فى الصف الأول الابتدائي، والاستعلام عن نتائج الامتحانات، ويعد نظام نور من أهم الطرق التربوية الحديثة التى تمكن ولى الأمر من متابعة الطالب فى كافة مراحل التعليم المختلفة بما يواكب تطورات العصر الحديث.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور برقم الهوية فقط، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية، كما تم اعلان نتائج التصحيح لطلاب صفوف المرحلة المتوسطة والثانوية وتم رفع نتيجة الترم الول الدراسي لعام 1442 هجرية من خلال نظام نور، وكما أن هذا النظام يتيح لأولياء الأمور متابعة أولادهم فإنه يمكن لمن يحملون الإقامة لمدة خمس سنوات وكذلك اللاجئين والسياسيين واليمنيين الذين ينتمون لأسر سعودية من التسجل عبر نظام نور من خلال رقم السجل المدني.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين من خلال نظام نور

اعتباراً من يوم الجمعة 26 فبراير بدأ نظام نور فى استقبال طلبات الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة لعام الدراسي 1443 هجرية بناء على جدول زمي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، حيث يمكن لولي الأمر أن يقوم بتسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائى عبر نظام نور برقم الهوية، ويتم التسجيل عن طريق ولي الأمر أو عن طريق قائد المدرسة، ونستعرض فى الخطوات التالية رابط وخطوات تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائى للمرحلة الثالثة للعام الدراسي المقبل 1443.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين لعام 1443 برقم الهوية عن طريق نظام نور

تسجيل الدخول من خلال رابط نظام نور على شبكة الانترنت.

يتم اختيار تسجيل ولي الأمر.

يتم كتابة اسم المستخدم.

يتم اختيار تسجيل طالب جديد.

يتم إدخال رقم الهوية ورقم اٌقامة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد الصف الذى ترغب فى تسجيل الطفل عليه فى نظام نور.

إدخال بيانات الطفل بطريقة صحيحة.

يتم اختيار المدرسة المراد إلتحاق الطالب بها.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول للعام الدراسى المقبل 1443 هـ