بنك التسليف شروط الإعفاء من القروض2021

بنك التسليف هو أحد أهم البنوك الخدمية المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، والذي يعرف حالياً بإسم بنك التنمية الإجتماعية، ويقوم بنك التسليف بتقديم الدعم المالي لكافة المواطنين السعوديين لتشجيعهم علي بدء مشاريعهم الخاصة، حيث يدعم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في سبيل الإرتقاء بمستوي معيشة الأفراد والاقتصاد السعودي على حد سواء.

كما يقدم باقات متنوعة من القروض تختلف علي حسب الغرض، دون إضافة فوائد على قيمة القروض مثل قرض تمويل الزواج، وقرض الأسرة، وقرض المطلقة والارمله، قرض التعليم، قرض نفاذ العمل الحر، قرض العاطلين عن العمل، وذلك بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للسداد على فترات زمنية كبيرة على هيئة أقساط شهرية تتناسب مع الدخل الشهري للمقترض، وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم شروط إسقاط سداد قروض بنك التسليف.

إعفاء سداد بنك التسليف الجديد

منذ أن قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإعلان عن إمكانية إسقاط قروض بنك التسليف في سبيل دعم الأسر المحدودة الدخل في المملكة، وقد تزايد التساؤل عن الشروط وطريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف، ولهذا فقد أتاح البنك خدمة الاستعلام اليكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به علي شبكة الإنترنت، ويأتي ذلك في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة السعودية مؤخراً طبقاً لمشروع رؤية المستقبلي حتي عام 2030، والذي يهدف إلي إتاحة كافة الخدمات في المؤسسات والهيئات الحكومية إلى خدمات اليكترونية.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف السعودي

في البداية ينبغي عليك القيام بزيارة البنك أو الفرع الذي قامت بالتقديم من خلاله من أجل الحصول على القرض وذلك من أجل تقديم المستندات والأوراق الرسمية الخاصة بالقرض، ثم القيام بالتقديم علي طلب خدمة الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف حيث سوف يقوم موظف البنك بإبلاغك بكافة التفاصيل التي تحتاج إليها، كما أنه يمكنك توفير الوقت والمجهود المستهلك في التوجه إلى أحد أفرع البنك وإتمام عملية الإستعلام اليكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول الي رابك الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ب بنك التسليف .

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

ثم قم بالضغط على أيقونة طلب نموذج الإعفاء من السداد.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهاتف الجوال وتاريخ الميلاد.

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات التى قمت بإدخالها.

قم باختيار نوع القرض الذي قد تحصل عليه.

قم بإدخال رقم ومصدر وتاريخ صدور الحفيظة.

ثم قم بتسجيل رقم العقد.

في النهاية قم بالتوقيع علي استمارة البنك.

وفي حالة قبول طلبك سوف يتم إرسال رسالة نصية علي رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله من الديوان الملكي تفيد باعفائك من سداد باقي أقساط قرض بنك التسليف.

شروط إسقاط سداد القروض

اعلن خادم الحرمين الشريفين سلفاً عن إمكانية إسقاط سداد باقي أقساط قرض بنك التسليف ولكن وفقاً لشروط معينة، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

إحضار أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك في سبيل القيام بالاستعلام عن جميع المعلومات المتعلقة بالقرض مثل (المبالغ التي قد قمت بسدادها والمبالغ المتبقية وغيرها.

يطلب موظف بنك التسليف الحصول على اسمك بالكامل.

وتحديد نوع القرض الذي قد تحصلت عليه.

وتحديد نوع القرض الذي قد تحصلت عليه. وإحضار صورة معتمدة من التقارير الطبية.

ينبغي أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول على إعفاء سداد قروض بنك التسليف متزوج أو موظف بالقطاع الخاص أو العام.

يشترط أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 أن لا يتجاوز سن ال 55 عاما.

أن لا يزيد الدخل الشهري للشخص الراغب في الحصول علي الإعفاء عن 2000 ريال سعودي.

إختيار مقر الذي قمت بالحصول على القرض من خلاله.

أن يكون حاملاً الجنسية السعودية.

ألا تتجاوز قيمة القرض 8 مليون ريال سعودي.

أن تكون من الأسر التي تستحق دعم بنك التنمية الإجتماعية.

خدمات بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والتي تتمثل في الآتي:

تقديم كافة أنواع القروض الي المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يتيح إمكانية سداد القروض على هيئة أقساط شهرية موزعة على عدة أعوام.

الاستعلام عن الأقساط التي تم سدادها و الأقساط المتبقية الخاصة بقرض بنك التسليف و التنمية.

دعم المشاريع الصغيرة.

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